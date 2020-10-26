Павел Чиков продержался в СПЧ 7 лет благодаря жизни в Казани

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков дал интервью политологу Екатерине Шульман. Он рассказал ей о благотворном влиянии жизни в Казани.

Чиков согласился, что именно жизнь в Казани стала одним из факторов, благодаря которым он смог продержаться в Совете по правам человека при президенте РФ целых 7 лет. Он признал, живя в Москве, пришлось бы почти еженедельно участвовать в заседаниях, подготовке документов и так далее.

Казанский правозащитник также рассказал, что попал в СПЧ в 2012 году благодаря интернет-голосованию.

Напомним, что Павел Чиков заявился на место российского судьи в ЕСПЧ.