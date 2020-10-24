В России сохраняется спрос на новые автомобили, несмотря на их подорожание

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

В России сохраняется спрос на новые автомобили в сентябре, несмотря на рост цен на них. Так, в сентябре россияне приобрели порядка 135 тысяч автомобилей — это на 2% больше, чем в августе, и на 8% больше, чем в сентябре прошлого года, сообщает «Автостат».



По прогнозам экспертов, спрос на новые автомобили сохранится как минимум до конца этого года. Это произойдет по трем основным причинам.

В сентябре цена нефти марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель, и начался резкий рост курсов валют. Максимальные значения валют достигли 79,7 рубля за доллар и 93 рубля за евро. «Российские покупатели автомобилей хорошо понимают, что валюта уже не «откатится» на прежние уровни, а новые цены автомобилей «отыграют» ее уже в следующем году», — прокомментировал заместитель начальника аналитического отдела агентства «Автостат» Виктор Пушкарев.

realnoevremya.ru

Подогревает спрос и дефицит востребованных моделей на складах дилеров. Третья причина — неопределенность, которая связана с ожиданием второй волны пандемии коронавируса.

Напомним, аналитики выяснили, на что ориентируются автовладельцы при выборе нового автомобиля.