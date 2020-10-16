Матч «Динамо-Ак Барс» — «Заречье Одинцово» отменен из-за коронавируса

Матч российской Суперлиги по волейболу между «Динамо-Ак Барс» и подмосковным клубом «Заречье Одинцово» отменен. Об этом сообщается на официальном сайте казанской команды.

Причиной отмены игры стали несколько положительных результатов теста на коронавирус в составе «Заречье Одинцово». Подмосковная команда вынужденно ушла на карантин и не сможет приехать в Казань на матч.

По регламенту проведения чемпионата России игра будет совмещена с поединком в рамках Кубка страны, где команды должны встретиться 31 октября. Таким образом, кубковый матч в Казани пойдет в зачет сразу двух турниров — Кубка России и Суперлиги.

Напомним, ранее волейболистки «Динамо-Ак Барс» в трех сетах одолели краснодарское «Динамо» (3:0).