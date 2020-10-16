Новости спорта

14:24 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Матч «Динамо-Ак Барс» — «Заречье Одинцово» отменен из-за коронавируса

13:19, 16.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Матч «Динамо-Ак Барс» — «Заречье Одинцово» отменен из-за коронавируса
Фото: dinamo-kazan.com

Матч российской Суперлиги по волейболу между «Динамо-Ак Барс» и подмосковным клубом «Заречье Одинцово» отменен. Об этом сообщается на официальном сайте казанской команды.

Причиной отмены игры стали несколько положительных результатов теста на коронавирус в составе «Заречье Одинцово». Подмосковная команда вынужденно ушла на карантин и не сможет приехать в Казань на матч.

По регламенту проведения чемпионата России игра будет совмещена с поединком в рамках Кубка страны, где команды должны встретиться 31 октября. Таким образом, кубковый матч в Казани пойдет в зачет сразу двух турниров — Кубка России и Суперлиги.

Напомним, ранее волейболистки «Динамо-Ак Барс» в трех сетах одолели краснодарское «Динамо» (3:0).

СпортВолейбол Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем