«Динамо-Ак Барс» в трех сетах обыграло краснодарское «Динамо»
«Динамо-Ак Барс» дома обыграло краснодарское «Динамо» (3:0) в матче шестого тура женской Суперлиги по волейболу.
Несмотря на итоговый счет, все три сета получились упорными. Казанским волейболисткам удавалось в самый важный момент уйти в отрыв и удержать преимущество.
Самым результативным в составе «Динамо-Ак Барс» стала Саманта Брисио, набравшая 18 очков. Молодая Арина Федоровцева добавила в общую копилку 13 баллов.
Благодаря этой победе команда Ришата Гилязутдинова поднялась на вторую строчку турнирной таблицы.
Суперлига. 6-й тур. Суперкубок России.
«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:21, 25:23, 25:19)
«Динамо-Ак Барс»: Бирюкова (2), Марюхнич (3), Королева (7), Попова (1), Фабрис (16), Брисио (18) — стартовая шестерка, Подкопаева (либеро), Котикова, Федоровцева (13), Кадочкина, Коновалова.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым