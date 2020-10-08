Эксперты рассказали об угрозе низких цен на нефть для добычи сланцевой нефти

Эксперты подсчитали, что в 2020 году объем мировых инвестиций в добычу сланцевой нефти сократится на 52,5%, до $66,9 млрд. Эта отрасль остается убыточной из-за низких цен на углеводороды.

«Средняя себестоимость производства сланцевой нефти составляет $50—60 за баррель, то есть сырье на рынке должно стоить дороже этого уровня, чтобы добыча приносила прибыль. А сегодня на бирже нефть торгуется вблизи $40 за баррель», — приводит RT слова старшего аналитика информационно-аналитического центра «Альпари» Анны Бодровой.

Она уверена, что именно поэтому в США сокращается количество буровых станций, добывающих именно сланцевую нефть. С начала года их стало меньше в четыре раза.

По данным компании Haynes & Boone, за три квартала 2020 года в Северной Америке обанкротились 36 энергетических компаний и их число будет расти.

Ранее «Реальное время» опросило экспертов о сценариях развития мировой энергетической сферы. Большинство специалистов считают, что в ближайшие 30 лет мир значительно увеличит долю возобновляемых источников энергии. Добыча нефти же может упасть на 80%.