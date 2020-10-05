Татарстан стал одним лидеров среди регионов России по продажам новых автомобилей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По итогам января-августа 2020 года Татарстан занял четвертое место среди регионов по количеству проданных новых легковых автомобилей. За восемь месяцев в республике было продано 38,6 тыс. авто, что на 9,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Автостат».

В тройку по продажам новых авто вошли Москва (119 тыс.; -21,3%), Подмосковье (66,3 тыс.; -17%), и Санкт-Петербург (50,6 тыс.; -16%).

Что касается продаж легковых автомобилей с пробегом в январе-августе 2020 года, то здесь Татарстан среди российских регионов на восьмом месте (88,1 тыс.; -1,4%). Топ-3 составили Московская область (168,2 тыс.; -10,3%), Москва (162,8 тыс.; -8,4%) и Краснодарский край (145,77 тыс.; -10,9%).

В целом по России за 8 месяцев 2020 года продажи новых легковых автомобилей составили 884 тыс. (-12,1%), поддержанных — 3,3 млн единиц (-5,8%).

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ранее сообщ0алось, что за 6 лет в России количество автомобилей сократилось на 30%.