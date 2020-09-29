СНТ под Казанью оказалось отрезано от мира из-за капремонта федеральной трассы

Фото: предоставлено председателем СНТ "Кактус-74» Александром Песчанниковым

Более 500 участков садоводческого некоммерческого товарищества «Кактус-74» оказались заблокированными из-за капитального ремонта участка 805—811-й километр федеральной трассы М-7 «Волга».

Председатель правления товарищества Александр Песчанников обратился от имени всех членов СНТ к начальнику ведущей капремонт автодороги — ФКУ «Волго-Вятскуправавтодор» Илдару Мингазову. В письме он указывает, что по требованию организации в сентябре этого года был заблокирован единственно возможный проезд к СНТ. Сначала появились временные пластиковые заграждения, позже им на смену пришли бетонные капитальные.



В разговоре с «Реальным временем» председатель СНТ рассказал, что теперь на территорию товарищества нельзя проехать ни грузовым автомобилям (часть садоводов благоустраивает свои участки, дома и надворные постройки), ни мусоровозам. Более того, в«Кактус-74» не смогут попасть ни скорая помощь, ни пожарные.



В «Волго-Вятскуправавтодоре» утверждают, что информация о проведении работ размещена в виде щитов в начале и конце капитально ремонтируемого участка. Главный инженер ФКУ «Волго-Вятскуправавтодор» Валерий Тимашов в разговоре с Песчанниковым пояснил, что беда садоводов в том, что заезд не был официально узаконен, хотя и имеется на существующих картах.



Подробнее о конфликте — в материале «Реального времени».