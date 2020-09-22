«Замечания по крану» поставили на паузу часть работ по долгострою на Достоевского

Фото: Александр Артемьев

Стройка затормозилась

Работы на печально знаменитом казанском долгострое на Достоевского, 57, за которые в июне этого года взялся застройщик «Бриз», на сегодня сбавили обороты — в этом мог удостовериться любой казанец, проходивший сегодня перекресток улиц Достоевского — Вишневского. На объекте практически нет рабочих — в этом убедился и корреспондент «Реального времени», который смог попасть на стройку, и застал внутри всего несколько человек, в числе которых не было непосредственных руководителей на площадке.

Как пояснили рабочие, сейчас ведутся лишь небольшие работы внутри здания, а основная часть работ приостановлена. Фото Александра Артемьева

Как пояснили те немногие рабочие, что находились на строительной площадке, сейчас ведутся лишь небольшие работы внутри здания, а основная часть работ приостановлена, так как не работает башенный кран. Работа крана, в свою очередь, приостановлена из-за неких «замечаний» со стороны контролирующих органов, которые сейчас устраняются.

Информацию подтвердил исполнительный директор республиканского Фонда поддержки дольщиков Иван Новиков — однако сообщил, что замечания по крану устранят уже в течение нескольких дней.

— Работы ведутся очень активно, но работают не снаружи, а внутри. По крану — это вопрос двух дней, вчера, действительно, выскочила такая тема, пришлось уменьшить объем работ. Так, у нас два раза в неделю штабы проводятся, застройщик докладывает.

Добавим, что в открытых источниках нет информации о проверках Ростехнадзора или иных контролирующих органов в отношении «Бриза» по объекту на Достоевского.



После публикации гендиректор «Бриза» Андрей Беляков объяснил, почему работы по завершению долгостроя на улице Достоевского в Казани замедлились. По его словам, башенный кран вставал на плановое техобслуживание. Сегодня он уже продолжит работу, сообщил Беляков «Реальному времени». Кроме того, он также отметил, что сейчас на объекте ведутся интенсивные работы внутри здания.



«Совершеннолетний» долгострой

Напомним, что дом на Достоевского — один из самых старых долгостроев Казани, фактически «совершеннолетний», строительство стартовало еще в 2002 году. Дом на 373 квартиры площадью 33,4 тыс. кв. метра начинало строить ООО «Фирма «Свей» Рашида Аитова, впоследствии эта компания обанкротилась. Квартир в этом доме ожидают более 300 семей.

Дом на Достоевского — один из самых старых долгостроев Казани, фактически «совершеннолетний», строительство стартовало еще в 2002 году. Фото Олега Тихонова, сентябрь 2016 года

В апреле Арбитражный суд Татарстана назначил Фонд защиты прав дольщиков РТ застройщиком. Работы стартовали в июле, застройщиком стал «Бриз» — как его называли в фонде, «специалист по «свеевским» объектам, прекрасно знакомый с тем, как строил Рашид Аитов». За годы простоя фасад, окна и инженерные системы пришли в негодность — работы начались именно с их демонтажа.

Фонд защиты прав дольщиков также обозначил сроки завершения строительства — I квартал 2021 года. Сумма, которую планируют потратить на достройку дома, пока не названа.

Фонд защиты прав дольщиков обозначил сроки завершения строительства — I квартал 2021 года. Фото Александра Артемьева

Александр Артемьев