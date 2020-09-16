Убытки клубного футбола от пандемии коронавируса составят $14 млрд

Глава комитета Международной федерации футбола (ФИФА) по борьбе с последствиями пандемии Олли Рен заявил о негативных результатах коронавируса для клубного футбола. Он оценил убытки от последствий пандемии в 14 млрд долларов.

При этом данная цифра сложилась в период возобновления футбольных матчей после общемирового карантина.

«Многие профессиональные клубы столкнулись с очень серьезными проблемами, меня также очень беспокоят молодежные академии и клубы низших дивизионов. Существует реальная опасность того, что хорошая работа, которую мы проделали по развитию футбола в Азии и Африке, может быть разрушена, поэтому мы хотим смягчить удар и сохранить то развитие, которое было осуществлено», — заявил Рен.

Он также отметил, что решающее значение для футбола будет иметь оперативная разработка и внедрение вакцины. Иначе положение этого вида спорта может значительно ухудшиться, заметил Рен.

Напомним, ранее сообщалось, что более 400 футболистов обратились в фонд помощи ФИФА.