Более 400 футболистов обратились в фонд помощи ФИФА

441 футболист со всего мира обратился в фонд помощи при банкротстве клубов, сообщается в официальном аккаунте Международной федерации футбола (ФИФА) в Twitter.

При этом 89% из обратившихся выступают в европейских командах и 11% в клубах из остальных стран мира.

Фонд помощи ФИФА был создан в мае и призван оказывать финансовую поддержку игрокам, у которых возникла неразрешимая проблема с получением зарплаты от клуба. Бюджет фонда до 2022 года составляет 16 миллионов долларов.

Заявки в фонд можно подать до конца июня через FIFPro.