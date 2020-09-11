Президент ВК «Зенит-Казань»: «Думаю, удержим бюджет команды на 2021-й год»

Фото: Максим Платонов, «Реальное Время»

Президент волейбольного клуба «Зенит-Казань» и советник генерального директора ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков сегодня встретился с игроками и тренерским штабом команды. На встрече были озвучены цели команды на будущий сезон, а также прошло традиционное вручение национальных тюбетеек новичкам клуба.



— Ребята собрались хорошие, сильные. Вернулся Александр Волков который много лет играл в Казани. Прекрасный спортсмен. Имел проблемы со здоровьем — сейчас вроде полностью восстановился. Есть у него и дополнительный стимул — недавно дочь родилась. Хочешь не хочешь, а играть надо. Кормить же ее придется, зарабатывать для этого надо.

Еще один новичок, поляк Бартош Беднорж. Хороший парень, пришел из сильной итальянской команды, там тоже кого попало не держат. Ждем от него большой помощи. Еще состав пополнил блокирующий Артем Смоляр. Его не так хорошо знаю, но надеемся, что покажет себя. Если что, есть у кого учиться, команда сильная. Отставать нельзя.

Не могу порадоваться и возвращению Владимира Романовича Алекно. Были проблемы со здоровьем, но вот выпрямили. Дай бог, все получится.

— Расскажите, что с бюджетом и финансированием казанского клуба со стороны «Газпрома»?

— По этому году все вопросы решены. Все что прописано в контрактах, мы платим. Здесь никаких вопросов нет. В сентябре вот придут 140 миллионов рублей для команды. Будем и дальше продолжать, мы запросили информацию на 2021 год. Думаю, удержим бюджет. Хотя время действительно тяжелое как для всего мира, так и для нашей страны. Мы со своей стороны создаем условия для команды, есть все для работы, медицина отлажена и на высоком уровне — теперь ждем только хороших результатов.

— Какие конкретные задачи ставите на будущий сезон?

— Задача — вернуть утерянные титулы. Всегда нужно биться, упираться и стремиться идти на первом месте. Это показал прошлый сезон. Чемпионат закончили досрочно, остались на втором месте. Обидно. Я всегда говорю Владимиру Романовичу, что нужно идти первыми в таблице турнирной всегда. Кто мог подумать, что так случится? А могли бы мы сейчас чемпионами ходить. Поэтому самоуспокоенность не нужна — нужно всегда стремиться к лидерству.

Понятно, что будет тяжело. Соперники сильные. Питер вот сильно усилился, но им еще нужно стать командой. Это не шахматы, где один с доской сидишь. Без везения тоже не обойтись, — приводит слова Кантюкова корреспондент «Реального времени».



Напомним, что в прошлом сезоне «Зенит-Казань» завоевал Кубок России, а также стал вторым в чемпионате страны, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. На клубном чемпионате мира были завоеваны бронзовые медали, а в Лиге чемпионов команда впервые в истории не вышла из группы, досрочно прекратив выступления.