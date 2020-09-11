«Нефтехимик» вышел в финал Кубка Татарстана по футболу
Определились финалисты Кубка Республики Татарстан по футболу.
После победы в Чистополе над местным «Трудом» в финал вышел нижнекамский «Нефтехимик» (0:1). Единственный мяч в игре забил Васильев.
В финальном поединке Кубка подопечные Андрея Ситчихина сыграют с командой «Смена».
Дата проведения финала Кубка Татарстана станет известна чуть позже.
Напомним, ранее в Нижнекамске прошел футбольный праздник, посвященный открытию стадиона «Нефтехимик».СпортФутбол Татарстан
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