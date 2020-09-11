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«Нефтехимик» вышел в финал Кубка Татарстана по футболу

14:56, 11.09.2020
«Нефтехимик» вышел в финал Кубка Татарстана по футболу
Фото: ffrt.ru

Определились финалисты Кубка Республики Татарстан по футболу.

После победы в Чистополе над местным «Трудом» в финал вышел нижнекамский «Нефтехимик» (0:1). Единственный мяч в игре забил Васильев.

В финальном поединке Кубка подопечные Андрея Ситчихина сыграют с командой «Смена».

Дата проведения финала Кубка Татарстана станет известна чуть позже.

Напомним, ранее в Нижнекамске прошел футбольный праздник, посвященный открытию стадиона «Нефтехимик».

СпортФутбол Татарстан
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