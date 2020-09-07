Праздник футбола и новый рекорд: открытие обновленного стадиона ФК «Нефтехимик»

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил крытый футбольный манеж, построенный в Татарстане к 100-летию ТАССР, и принял участие в открытии обновленного футбольного стадиона ФК «Нефтехимик». По этому случаю в Нижнекамске состоялся грандиозный праздник футбола. Участники товарищеского матча — ветераны команд ФК «Нефтехимик» и ФК «Спартак», а следом — юные футболисты установили новый рекорд России по наибольшему количество человек, одновременно чеканящих футбольный мяч. В нем приняли участие 175 человек. Установленный рекорд сразу занесли в сертификат Книги рекордов России. Документ вручили генеральному директору ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрату Сафину.

