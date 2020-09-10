Татарстанец получил 20 лет за изнасилование дочери

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20 годами колонии строгого режима наказали за изнасилование несовершеннолетней 40-летнего жителя Нижнекамска. Такой приговор ему вынес горсуд, потерпевшей по делу признали 16-летнюю дочь осужденного, передает Следком по РТ.



Следствием и судом установлено, что преступления против половой свободы несовершеннолетней продолжались с декабря 2018 по март 2019 года, когда дома не было жены обвиняемого и младшего ребенка. Согласно приговору, мужчина часто злоупотреблял спиртными напитками, в этом состоянии становился агрессивным и совершал насилие.

Приговор еще не вступил в силу.