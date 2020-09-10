«Автодор» выбрал подрядчиков, которые будут строить трассу Москва — Казань

Госкомпания «Автодор» определила подрядчиков на проектирование и строительство семи из восьми участков платной скоростной трассы Москва — Казань.

Вчера стало известно, что семь из восьми тендеров «Автодора» признали несостоявшимися из-за того, что на них подали по одной заявке, а еще один тендер заказчик отменил. Таким образом, компания решила провести закупку у единственного поставщика.



Строить первый этап дороги (0—80 км, Московская, Владимирская области) будет компания «Стройтрансгаз» за 53,11 млрд рублей. Второй (80—116 км, Владимирская область) — Региональная строительная компания, входящая в группу «Трансстройинвест» за 21,2 млрд.



Третий этап (116—224 км, Владимирская область) предстоит построить компании«ВАД» за 59,5 млрд рублей. Четвертый этап (224—347 км, Владимирская, Нижегородская области) — Дорожно-строительной компании «Автобан» за 79,4 млрд рублей.

Пятый этап (347—454 км, Нижегородская область) за 58,26 млрд рублей достался CRCC (China Railway Construction Corporation) Rus. Шестой (454—586 км, Нижегородская область и Чувашия) — ДСК «Автобан» за 69,2 млрд рублей. Восьмой этап (663—729 км, Татарстан) будет строить за 123,2 млрд рублей «Трансстроймеханизация», передает ТАСС.



Напомним, совокупная максимальная стоимость по восьми объявленным конкурсам составляет 507,3 млрд рублей.

