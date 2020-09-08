Минниханов стал лидером рейтинга онлайн-репутации глав регионов
Президент Татарстана Рустам Минниханов стал лидером рейтинга онлайн-репутации глав регионов, участвующих в избирательной кампании. Об этом сообщил сервис измерения репутации Pravdaserm.
Согласно данным, Минниханов набрал 78 баллов, то есть его поддерживают 78% пользователей интернета.
Аналитики рейтинга отмечают, что на баллы не влияет поисковая выдача. Информация основывается на оценке «тональности» из поисковых систем.
Ранее Минниханов вошел в топ-10 медиарейтинга губернаторов по итогам июля 2020 года.
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