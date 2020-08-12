Минниханов вошел в топ-10 медиарейтинга губернаторов по итогам июля 2020 года

Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в топ-10 медиарейтинга губернаторов за июль 2020 года, составленного «Медиалогией». Он улучшил свои позиции на две строчки.

В рейтинге глав Приволжского федерального округа глава Татарстана занял третье место. Основные упоминания Минниханова в СМИ касались его регистрации кандидатом на должность президента республики, а также посещения ряда значимых объектов в историческом центре Казани.

В числе медиалидеров Приволжского округа оказались губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Башкирии Радий Хабиров.

Топ-5 общего рейтинга возглавили мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, глава Московской области Андрей Воробьев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Нижегородской области Глеб Никитин.



Ранее «ПромРейтинг» опубликовал второе в 2020 году исследование медиаэффективности и качества работы в публичном пространстве руководителей министерств и ведомств, а также глав городов и районов Татарстана. В него вошел 101 руководитель-госслужащий республики.

