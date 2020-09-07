В Подмосковье задержали татарстанца с 10 килограммами наркотиков
В подмосковном Орехово-Зуево задержали 39-летнего жителя Татарстана с 10 кг мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.
Полицейские остановили машину с ним. При беседе с полицейскими мужчина не смог пояснить, куда направляется, вел себя подозрительно и сильно нервничал. При досмотре под обшивкой кузова с водительской стороны грузового отсека сотрудники полиции обнаружили и изъяли 15 пакетов с пазовыми застежками с кристаллическим веществом светлого цвета. Это оказался мефедрон — общим весом около 10 килограммов.
Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сбыт или пересылку наркотиков. Мужчина заключен под стражу.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым