В Подмосковье задержали татарстанца с 10 килограммами наркотиков

В подмосковном Орехово-Зуево задержали 39-летнего жителя Татарстана с 10 кг мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.



Полицейские остановили машину с ним. При беседе с полицейскими мужчина не смог пояснить, куда направляется, вел себя подозрительно и сильно нервничал. При досмотре под обшивкой кузова с водительской стороны грузового отсека сотрудники полиции обнаружили и изъяли 15 пакетов с пазовыми застежками с кристаллическим веществом светлого цвета. Это оказался мефедрон — общим весом около 10 килограммов.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сбыт или пересылку наркотиков. Мужчина заключен под стражу.