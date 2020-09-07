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Происшествия

В Подмосковье задержали татарстанца с 10 килограммами наркотиков

12:19, 07.09.2020
В Подмосковье задержали татарстанца с 10 килограммами наркотиков
Фото: realnoevremya.ru

В подмосковном Орехово-Зуево задержали 39-летнего жителя Татарстана с 10 кг мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Полицейские остановили машину с ним. При беседе с полицейскими мужчина не смог пояснить, куда направляется, вел себя подозрительно и сильно нервничал. При досмотре под обшивкой кузова с водительской стороны грузового отсека сотрудники полиции обнаружили и изъяли 15 пакетов с пазовыми застежками с кристаллическим веществом светлого цвета. Это оказался мефедрон — общим весом около 10 килограммов.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сбыт или пересылку наркотиков. Мужчина заключен под стражу.

Происшествия Татарстан
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