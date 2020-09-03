Агент оценил перспективы Кэнана в УНИКСе: «Его атакующий потенциал не вызывает вопросов»

Баскетбольный агент Обрад Фимич, представляющий интересы новичка УНИКСа Айзейи Кэнана, оценил перспективы своего клиента в казанском клубе. Он надеется, что баскетболисту удастся проявить себя в качестве лидера команды.

— Айзейя — очень опытный, интересный игрок, хорошо помню, как они еще вместе с Алексеем Шведом играли в «Филадельфии». Надеюсь, что у него все получится в УНИКСе. У первых и вторых номеров быстрее происходит адаптация к европейскому баскетболу, чем у «больших».

Сможет ли он безболезненно заменить Макколлума? Время покажет, но его атакующий потенциал точно не вызывает вопросов, — сказал Фимич.

Напомним, ранее УНИКС подписал еще одного бывшего баскетболиста НБА Окаро Уайта. Всего в нынешнее межсезонье казанский клуб подписал восемь новичков, расставшись при этом с большинством легионеров. В том числе команду покинул один из лидеров последних лет Эррик Макколлум.