Бывший зам Никифорова Рашид Исмаилов официально возглавил «Вымпелком»

Совет директоров ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») избрал Рашида Исмаилова президентом компании. Слухи о переходе топ-менеджера в руководство сотового оператора появились еще в июне.

«Избрать Исмаилова Рашида Рустам оглы на должность президента ПАО «ВымпелКом» с 18 августа 2020 года по 17 августа 2023 года (включительно)», — говорится в сообщении компании на портале раскрытия корпоративной информации.

Предыдущий глава компании Александр Крупнов перешел на должность советника президента.

Рашид Исмаилов в разное время трудился в российских представительствах Nokia и Huawei. С 2014 по 2018 годы он занимал пост замминистра связи РФ. В этот период министерство возглавлял Николай Никифоров. После отставки самого молодого министра Исмаилов занял должность гендиректора Nokia в России. Позже он возглавил компанию «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).