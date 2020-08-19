Прифтис прибыл в Казань. УНИКС возвращается к тренировкам

УНИКС возвращается к полноценным тренировкам для подготовки к началу следующего баскетбольного сезона.

На неделе в Казань вернулся главный тренер Димитрис Прифтис, находившийся у себя дома в Греции. Он присоединится к команде после того, как сдаст необходимые анализы и завершения всех карантинных процедур.

По плану предсезонной подготовки УНИКС сыграет три контрольных матча с командами «Купол-Родники» (Ижевск), «Пармой» (Пермь) и «Автодором» (Саратов). Также запланирован выезд в Санкт-Петербург, где состоится Кубок, организованный «Зенитом». Турнир пройдет 10—11 сентября.

Напомним, ранее УНИКС подписал бывшего одноклубника Леброна Джеймса.