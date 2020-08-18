Сегодня «Рубин» в гостях сыграет против «Сочи»

Во вторник, 18 августа, казанский «Рубин» сыграет в гостевом матче против «Сочи» в рамках 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Перед встречей казанцы успели заявить двух новичков команды — вратаря Никиту Медведева и защитника Георгия Зотова. Они смогут дебютировать за «Рубин» уже в ближайшем матче. Игру точно пропустит полузащитник Вячеслав Подберезкин, отзаявленный клубом из РПЛ. Скорее всего, футболист перейдет в «Урал».

«Сочи» стартовал в нынешнем сезоне двумя ничейными результатами со «Спартаком» (2:2) и «Химками» (1:1). Лучшим бомбардиром команды является экс-игрок «Рубина» Кристиан Нобоа, отметившийся двумя забитыми голами.

Встреча состоится на сочинском стадионе «Фишт», начало матча — в 18.00 по мск.

Подробнее о новичках казанского «Рубина» можно почитать в материале «Реального времени».