В Telegram появилась новая функция в честь семилетия мессенджера

Фото: realnoevremya.ru Тимур Рахматуллин

Мессенджер Telegram в честь своего семилетия представил функцию видеозвонков в приложении.

Пока нововведение доступно только для пользователей смартфонов на базе ОС Android. Недоступность новинки для смартфонов Apple разработчики объяснили тем, что модераторы корпорации не справились со своевременной проверкой новой версии приложения, хотя она была отправлена в App Store на несколько дней раньше, чем в Google Play. Пользователям IOS придется ждать, пока Apple проверит обновление, передает «РИА Новости».



В конце июля Telegram в тестовом режиме добавил функцию видеозвонков для пользователей iOS.

