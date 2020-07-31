Дмитрий Квартальнов: «Может, наши кондиции не соответствуют тому, что мы хотим»

Наставник казанского «Ак Барса» прокомментировал исход встречи с нижнекамским «Нефтехимиком» в первом контрольном поединке. По его мнению,

— Была хорошая игра. Нижнекамск показал неплохое движение, борьбу. Мы нахватали много удалений, нагрузка на некоторых игроков легла побольше. Нам надо исправлять ситуацию, играть более чётко. Первый блин комом. Посмотрим, что будет дальше.

Это первая игра, у нас были неплохие моменты в большинстве. Какие-то вещи удавались, но нам не хватило в завершающей стадии. Нужно отдать должное Барулину, который сыграл очень неплохо. Может, наши кондиции не соответствуют тому, что мы хотим.

Также специалист оценил новичков команды, выделив молодого хоккеиста Дмитрия Кателевского. По его мнению, у семнадцатилетего нападающего будут шансы еще показать себя в предсезонке.

— Стефан [Да Коста] сыграл нормально, хотя всё-таки в первом периоде он пересидел. Как я уже сказал, мы нахватали много удалений, поэтому не поровну разложили нагрузку на всех.

Хованов работает. Ему тяжело, мы с ним серьёзно работаем, будем от него ждать прогресса. Ему будет непросто. Он довольно мастеровитый парень, он должен вписаться в нашу концепцию, но ему ещё нужно очень много работать.

Кателевский — интересный мальчишка, с хорошим здоровьем, уже недетским, хотя он ещё в подростковом возрасте. В перспективе он будет неплохим парнем, если будет продолжать так же усердно работать. Думаю, что мы и завтра его увидим, и на предсезонке он в каких-то играх будет выходить.

В ультимативной форме Дмитрий Квартальнов отреагировал на вопрос о большом количестве удалений. Как утверждает наставник «Ак Барса», это вынужденная мера, вызванная грубой игрой соперника.

— Я хочу сказать и уже много раз об этом говорил, что мы всегда готовы к жёсткой, очень жёсткой игре, но к грязи мы не будем готовы никогда. На грязь мы будем очень сильно отвечать.

— Какие эмоции от первого матча после долгого перерыва?

— Конечно, уже пора играть в хоккей. Какие-то необычные моменты происходят, но жизнь меняется. Мы и под это подстроимся. Жаль, на Нижнекамск пришли бы люди, было бы интереснее играть. Пока ждём перемен к лучшему. Эмоции положительные, очень много работы. Нам нужно терпеть и продолжать работать, — приводит слова Квартальнова официальный сайт казанцев.