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Исмаилов досрочным нокаутом победил Емельяненко

10:07, 25.07.2020
Исмаилов досрочным нокаутом победил Емельяненко
Фото: vk.com/acamma

Российский боец Магомед Исмаилов победил другого россиянина, Александра Емельяненко, в главном бою турнира АСА 107.

По ходу встречи в третьем раунде судья принял решение остановить бой и присудил победу техническим нокаутом.

Емельяненко получил серьезные травмы и сразу после остановки боя был отправлен в больницу. Там ему диагностировали перелом носа.

Эта победа стала 16-й в карьере 34-летнего Исмаилова при двух поражениях и одной ничьи. 38-летний Емельяненко проиграл уже в восьмой раз, также имея в своем послужном списке 28 выигранных поединков и одну ничью.

Спорт
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