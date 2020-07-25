Исмаилов досрочным нокаутом победил Емельяненко

Российский боец Магомед Исмаилов победил другого россиянина, Александра Емельяненко, в главном бою турнира АСА 107.

По ходу встречи в третьем раунде судья принял решение остановить бой и присудил победу техническим нокаутом.

Емельяненко получил серьезные травмы и сразу после остановки боя был отправлен в больницу. Там ему диагностировали перелом носа.

Эта победа стала 16-й в карьере 34-летнего Исмаилова при двух поражениях и одной ничьи. 38-летний Емельяненко проиграл уже в восьмой раз, также имея в своем послужном списке 28 выигранных поединков и одну ничью.