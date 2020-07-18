В Татарстане молодые семьи смогут получить жилье по социальной ипотеке

Молодые семьи Татарстана смогут получить жилье по социальной ипотеке. Соответствующее постановление по поручению президента республики подписано кабинетом министров. О нем Рустам Минниханов рассказал сегодня на совещании, сообщила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

Рустам Минниханов обратил внимание на важность системной поддержки молодежи, особенно в условиях непростой экономической ситуации. Улучшить жилищные условия смогут шесть тысяч татарстанских молодых семей.

Мерой смогут воспользоваться семьи, в которых возраст одного из супругов не больше 35 лет.

Несколько дней назад Госжилфонд снизил первоначальный взнос по соципотеке в 2 раза — до 5% от стоимости квартиры. Сниженная ставка будет действовать до 1 сентября текущего года.