В «Яндексе» заявили, что стоимость беспилотного такси будет дешевле поездки на обычном

Стоимость поездок на беспилотном такси будет дешевле, чем обычная поездка на такси с водителем за рулем, рассказал директор по корпоративным отношениям «Яндекса» Антон Шингарев.

По его словам, стоимость поездки на беспилотном такси будет ниже за счет массовости и за счет «более эффективной утилизации всего флота».

Шингарев затруднился ответить, насколько дешевле обойдется поездка на беспилотнике, передает ТАСС.

Отметим, что сервис беспилотного такси запустили в Иннополисе в 2018 году. На этапе тестирования системы за рулем машины никого нет, но в салоне всегда находится инженер-испытатель. Он сидит на переднем пассажирском сидении и следит за тем, чтобы поездка проходила в штатном режиме.



В июне «Яндекс» в партнерстве с Hyundai Motor CIS и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) заявил, что запустит на дорогах Иннополиса, Москвы и США более 100 беспилотных автомобилей Hyundai Sonata. Часть беспилотников будет использоваться в татарстанском городе в сервисе такси.

