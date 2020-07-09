Памятник погибшему хоккеисту «Локомотива» Ткаченко разбила женщина

Фото: Документальный фильм «Иван Ткаченко», Александра Савельева

Камеры наблюдения на Леонтьевском кладбище в Ярославле засняли женщину, которая причастна к разрушению памятника бывшего капитана «Локомотива» Ивана Ткаченко, погибшего в 2011 году во время авиакатастрофы самолета команды.

По данным портала 76.ru, женщина находилась на кладбище в течение нескольких часов в ночь с 4 на 5 июня. Видимо, именно она повредила памятник.

На видео заметно, как женщина несколько раз обходила памятники, что-то уронила рядом с могилой хоккеиста. Потом она размахивала руками и крестилась. С кладбища странная посетительница вынесла кипу бумаг в черной рамке. Полиция уже разыскивает подозреваемую.

Напомним, ранее стало известно, что монумент, установленный в память погибшего игрока, разрушили.

— В субботу мы ходили на могилу, все было нормально. Думаю, все случилось вечером в воскресенье. Нам позвонил сторож, сказал: «Памятник разгромили». Рамки нет, стекла нет, угол отломан, — прокомментировал инцидент отец Ивана Леонид Ткаченко.

Семья хоккеиста уже заявила о желании восстановить рамку.

Иван Ткаченко — игрок «Локомотива», разбившийся в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта «Туношна». Тогда на борту самолета ЯК-42, вылетевшего в Минск на игру, погибла вся команда «Локомотива» — 44 человека (36 пассажиров и 8 членов экипажа). Выжить удалось лишь бортинженеру Александру Сизову. Следователи пришли к выводу, что причиной стала ошибка пилота, дело было прекращено в связи с их смертью.