Памятник погибшему хоккеисту «Локомотива» Ивану Ткаченко разгромили

Фото: Документальный фильм Иван Ткаченко, Александра Савельева

Монумент, установленный в память погибшему игроку ярославского хоккейного «Локомотива» Ивана Ткаченко разрушили вандалы. По предварительной информации, произошел инцедент на выходных, — сообщает издание 76.ru

«В субботу мы ходили на могилу, все было нормально. Думаю, все случилось вечером в воскресенье. Нам позвонил сторож, сказал: «Памятник разгромили». Рамки нет, стекла нет, угол отломан», — комментирует отец Ивана Леонид Ткаченко.

Семья хоккеиста уже заявила о желании восстановить рамку. По версии семьи погибшего хоккеиста, это могла быть не просто не хулиганская выходка. «Это было показательное действие», — добавил Леонид Ткаченко.

Иван Ткаченко — игрок «Локомотива», разбившийся в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Тогда на борту самолета, вылетевшего в Минск погибла вся команда «Локомотива» — 44 человека (36 пассажиров и 8 членов экипажа). Выжить удалось лишь бортинженеру Александру Сизову.