В Татарстане управление пчеловодства продает Mitsubishi и Subaru

Минземимущество РТ объявило о проведении торгов по продаже нескольких единиц транспорта, принадлежащих госучреждениям республики. Так Управление аквакультуры и пчеловодства РТ реализует Mitsubishi Pajero за 444,4 тысячи рублей.

Автомобиль 2007 года выпуска с пробегом 330 тысяч км. В акте техсостояния указано, что состояние японского внедорожника хорошее, следует из материалов Минземимущества республики.

Также ведомство пустит с молотка Subaru Forester 2005 года. Этот лот стоит уже 288,5 тысячи рублей.

Выставлена на торги и «Газель» за 84,8 тысячи рублей.

Казанский ТЮЗ имени Гариева продает автобус НЕФАЗ и микроавтобус Fiat Ducato. Их стоимость оценивается в 480,5 и 227 тысяч рублей.