Дирекция парков и скверов Казани проведет аукцион за право аренды 6 нестационарных торговых объектов

Дирекция парков и скверов Казани проведет аукцион за право аренды 6 нестационарных торговых объектов. Об этом сообщается в официальном аккаунте Дирекции в «Инстаграме».

«Сегодня ведется прием заявок на участие в 6 аукционах за право аренды нестационарных торговых объектов в пяти парках Казани: 2 — в Горкинско-Ометьевском лесу и по одному объекту в Лядском саду, на пляже озера Комсомольское в Дербышках, на пляже озера Лебяжье и в Парке Победы. В их числе пункты продажи мороженого, вейк-парк, фотоуслуги и кафе», — говорится в сообщении.

Торги проходят на площадке sale.zakazrf.ru. Заявки на участие принимаются до 23 июля.

Напомним, в конце июня в парке «Черное озеро» приступили к обновлению покрытия дорожек.