Дирекция парков и скверов Казани проведет аукцион за право аренды 6 нестационарных торговых объектов
Дирекция парков и скверов Казани проведет аукцион за право аренды 6 нестационарных торговых объектов. Об этом сообщается в официальном аккаунте Дирекции в «Инстаграме».
«Сегодня ведется прием заявок на участие в 6 аукционах за право аренды нестационарных торговых объектов в пяти парках Казани: 2 — в Горкинско-Ометьевском лесу и по одному объекту в Лядском саду, на пляже озера Комсомольское в Дербышках, на пляже озера Лебяжье и в Парке Победы. В их числе пункты продажи мороженого, вейк-парк, фотоуслуги и кафе», — говорится в сообщении.
Торги проходят на площадке sale.zakazrf.ru. Заявки на участие принимаются до 23 июля.
Напомним, в конце июня в парке «Черное озеро» приступили к обновлению покрытия дорожек.
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Пандемия коронавируса поставила на паузу большую часть бизнеса, в том числе и в парках. Постепенное снятие ограничений — возобновление сервисов торговли, открытие прокатов и летних веранд — возвращают в парки жизнь. Сегодня парки и скверы оказались востребованными в нашей жизни, как никогда, — а это значит у бизнеса хорошие перспективы. Сегодня ведется прием заявок на участие в 6 аукционах за право аренды нестационарных торговых объектов в пяти парках Казани: 2 — в Горкинско-Ометьевском лесу и по одному объекту в Лядском саду, на пляже озера Комсомольское в Дербышках, на пляже озера Лебяжье и в Парке Победы. В их числе пункты продажи мороженого, вейк-парк, фотоуслуги и кафе. Торги проходят на на площадке sale.zakazrf.ru. Заявки на участие принимаются до 23 июля. Если у вас возникли вопросы по поводу торговли, вы всегда можете позвонить нам по телефону — 239-44-33 или написать на почту park@kzn.ru.
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