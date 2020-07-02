В Москве ТИК аннулировал результаты голосования из-за возможных вбросов

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Территориальная избирательная комиссия московского района Раменка приняла решение отменить результат голосования по поправкам в Конституции на участке №2783.



На этом участке были зафиксированы нарушения. Соответствующий документ опубликовал в своем телеграм-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и замглавы Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

«В ходе проведения голосования нарушен порядок голосования и подсчета голосов участковой избирательной комиссией. Допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления участников голосования», — говорится в решении комиссии.

Ранее уже сообщалось, что подсчет голосов на этом участке остановлен из-за возможного вброса.