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В Москве ТИК аннулировал результаты голосования из-за возможных вбросов

03:26, 02.07.2020 Сюжет:  Поправки к Конституции РФ
В Москве ТИК аннулировал результаты голосования из-за возможных вбросов
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Территориальная избирательная комиссия московского района Раменка приняла решение отменить результат голосования по поправкам в Конституции на участке №2783.

На этом участке были зафиксированы нарушения. Соответствующий документ опубликовал в своем телеграм-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и замглавы Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

«В ходе проведения голосования нарушен порядок голосования и подсчета голосов участковой избирательной комиссией. Допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления участников голосования», — говорится в решении комиссии.

Ранее уже сообщалось, что подсчет голосов на этом участке остановлен из-за возможного вброса.

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