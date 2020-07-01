Как голосуют села Татарстана — видео

В селах Татарский Саплык и Алешкин Саплык проголосовали уже почти 90% жителей. Сегодня в плебисците примут участие те, кто не успел, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Мы растянули это на семь дней. Больше 90% уже проголосовали. Надеемся на стопроцентное», — рассказал глава Алешкин-Саплыкского сельского поселения Петр Артемьев.

Те кто уже выразил свое отношение к поправкам в основной закон страны сегодня участвовали в общем субботнике, как и в любой выходной день.

«За свое село держимся как одна семья», — рассказала местная жительница Лидия Захарова.