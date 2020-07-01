На Дальнем Востоке начался последний день голосования по поправкам в Конституцию

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

На Дальнем Востоке наступил ключевой день голосования по поправкам в Конституцию. Участки для голосования открылись в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

Также финальный день уже стартовал на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области.

Во Владивостоке участки открылись в 8:00 местного времени (1:00 мск). В регионе приступили к работе 1 299 стационарных и 46 временных избирательных участков. Еще более 200 пунктов оборудованы на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки, отмечает «РИА Новости».

В Еврейской автономной области 1 июля открылись все 183 участка. В Хабаровском крае функционируют 779 стационарных избирательных участков.

Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин выступил с очередным обращением к гражданам. Он высказался о важности голосования и перечислил почему считает необходимым внести поправки в основной закон страны.