Обращение президента России Владимира Путина к гражданам: полный текст

«Реальное время» публикует полное обращение президента России Владимира Путина к россиянам перед последним днем голосования по поправкам в Конституцию России. Он зачитал его в Ржевском районе Тверской области на фоне открытого сегодня монумента сотням тысяч советских солдат.

«Дорогие друзья, за последнее время не раз обращался к вам по самым значимым для всех нас, для нашей страны вопросам. Сегодня считаю необходимым сделать это вновь накануне основного дня голосования по внесению поправок в Конституцию нашей страны.

Мы голосуем не просто за поправки, облаченные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам.

Потому уверен: каждый из вас, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких, опирается на ценности, которые нас объединяют, а это правда и справедливость, это уважение к человеку труда, к людям старших поколений, это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании.

Поправки в Основной Закон — в случае вашей поддержки — закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии.

Стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь людей мы можем обеспечить только через развитие, только вместе и только сами. Именно на нашей ответственности, на наших искренних чувствах патриотизма, заботы о Родине держится суверенитет России, так же как и на уважении к своей истории, культуре, к родному языку, традициям, к нашей памяти о достижениях и свершениях наших предков.

Вновь обозначу свою позицию, она четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке.

Вы знаете, что голосование уже идет несколько дней, и такой шаг продиктован требованием защитить здоровье людей. Хочу поблагодарить всех, кто уже сделал свой выбор.

Завтра, 1 июля, — основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас — самый важный, самый главный».