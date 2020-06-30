В Татарстане мужчина едва не сгорел, уснув с непотушенной сигаретой

Фото: МЧС по РТ (архив)

В Татарстане пожарные спасли из горящего дома 61-летнего жителя Бавлов, уснувшего дома с непотушенной сигаретой.

Пожар произошел этой ночью. Спасателям поступило сообщении о задымлении в двухэтажном многоквартирном доме на улице Калинина в Бавлах.

Пожарные проникли в задымленную квартиру и нашли 61-летнего хозяина. При помощи масок спасаемого вывели на улицу и передали медикам. Врачи госпитализировали его с признаками отравления продуктами горения, передает «Татар-информ».

Пожар был потушен через 4 минуты. Его площадь составила 2 кв. метра. Огонь уничтожил матрац и личные вещи.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

