Лавров рассказал, сколько россиян еще остаются за рубежом

За рубежом сейчас остаются не менее 20 тыс. российских граждан, которые изъявили желание вернуться на родину в период пандемии коронавируса.

На первом этапе было принято решение, что вывозными рейсами в Москву и Московскую область смогут вернуться не более 500 человек в день и не более 200 человек в другие регионы, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Несмотря на то что основная масса вернулась, есть еще не меньше пары десятков тысяч наших граждан, которых мы пока вывезти не смогли, в том числе потому, что они находятся в малодоступных для российской авиации местах за границей», — рассказал он в интервью RT.

В минувшую пятницу в международном аэропорту Казани приземлился вывозной авиарейс из Душанбе. На нем прилетели 182 гражданина РФ.

