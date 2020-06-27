В Нижнекамске в 2021 году начнут строительство большого скейт-парка

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В Нижнекамске в следующем году планируется начать строительство большого скейт-парка. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Айдар Метшин во время встречи с молодежью в онлайн-режиме.

«Мы нацеливаемся на то, чтобы в 2021 году начать создание большого скейт-парка. Мы изучили опыт нескольких городов, где продвинулись в этом направлении», — рассказал он.



Сегодня в Казани протестируют новый экстрим-парк «Урам» под «Миллениумом». Также его посетит президент Татарстана Рустам Минниханов.



В середине июня в Менделеевске в парке «Ушковские острова» открыли памп-трек. На велосипедную дорожку длиной 100 метров нанесли разметку направления движения. Также власти Менделеевского района анонсировали строительство скейт-парка.

