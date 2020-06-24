Губерниев о повышении НДФЛ: «Эх, попали футболисты и хоккеисты»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался по поводу предложения президента РФ Владимира Путина повысить НДФЛ для граждан с доходами свыше 5 млн рублей в год — с 13% до 15%.



«Эх, попали футболисты и хоккеисты! Налог повысили! Сумеют ли собраться? Не посрамят ли клубы свои? Матушку-сборную? И родственников их жалко мне. Потерпите, родимые, затяните пояса», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне в своем обращении Путин предложил повысить НДФЛ до 15%. Повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн в год.

Средства от повышения налога будут направлять на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение операций.