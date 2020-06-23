Казанец в 2003 году ушел из дома, чтобы скрыться от призыва в армию, и не вернулся

Фото: казань.16.мвд.рф

15 июня Следственный отдел по Приволжскому району Казани СК РФ по РТ возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Потерпевшим признан Игорь Денисов, 1986 года рождения. 27 сентября 2003 года он уехал на заработки и не вернулся, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

Мужчина проживал в поселке Борисково.

С заявлением о розыске сына мать Денисова обратилась в полицию в начале июня, спустя 17 лет. По ее словам, сын ушел из дома, чтобы скрыться от призыва в армию. Он обещал вернуться, когда пройдет его призывной возраст.

Полиция пытается установить местонахождение мужчины. Всех, кто обладает информацией о разыскиваемом, просят обратиться в отдел полиции «Промышленный» по телефонам 294-55-11, 294-55-02.

На днях полиция Казани задержала мужчину, который украл 200 упаковок мороженого.

