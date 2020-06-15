Власти Татарстана увеличили финансирование программы развития физкультуры и спорта на 10 млрд рублей

Правительство Татарстана продлило действие госпрограммы развития физкультуры и спорта в республике до 2023 года. Также кабмин увеличил ее финансирование более чем на 10 млрд рублей, до 33,2 млрд рублей.

Соответствующее постановление правительства датировано еще 12 июня. Опубликовано оно сегодня.

Согласно документу, финансирование программы в 2019 году было увеличено с почти 4 млрд рублей до 4,4 млрд рублей.

В этом году на развитие физкультуры и спорта предполагается потратить 7,5 млрд рублей против 6,3 млрд, которые указаны в варианте программы от 5 марта 2019 года.

В следующем году также заложено 7,5 млрд рублей, а в 2022 и 2023 годах предполагается выделять на мероприятия программы по 5,5 млрд рублей.