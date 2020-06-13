«Коммерсант» включил аварию с участием казанского судьи в список самых резонансных ДТП за последние 10 лет

Газета «Коммерсант» составила свой список наиболее резонансных ДТП с участием публичных и должностных лиц за последние 10 лет. В него попал и инцидент с казанским судьей Эдуардом Солдатовым, произошедший в 2010 году.

Тогда судья Авиастроительного райсуда Казани сбил 23-летнего юношу. Пострадавший скончался. Водитель оказался пьян.

«Дело закрыли за примирением сторон, судья выплатил родителям погибшего 1,5 млн рублей», — вспоминает газета.

Отмечается, что полномочия судьи были прекращены, а самого Солдатова лишили водительских прав.

Напомним, что на этой неделе актер Михаил Ефремов выехал на встречную полосу на Садовом кольце на своем Jeep Grand Cherokee и врезался в машину доставки морепродуктов. В результате аварии 57-летний водитель фургона Lada Сергей Захаров скончался. В крови Ефремова нашли алкоголь и следы наркотиков. «Реальное время» также вспомнило несколько аварий, в которые попадали российские и западные звезды.