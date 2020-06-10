Министр спорта РТ Леонов: «Какие сейчас могут быть зарубежные сборы? Для чего вообще?»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал «Реальному времени» высказывание главы Минспорта РФ Олега Матыцина, заявившего об отсутствии надобности в тренировках заграницей у российских спортсменов.

«В принципе, это обычно решается в индивидуальном порядке. То есть главные тренеры и тренерские штабы сами распоряжаются. Но пока мы находимся в тех условиях, в которых находимся. При этом я думаю, что у нас и здесь неплохо — все условия для спортсменов созданы.

А в рамках сегодняшней ситуации — какие сейчас могут быть зарубежные сборы? Для чего вообще? У той же части спортсменов, что занимаются зимними видами спорта, — у них такой необходимости и нет, они занимаются легкими тренировками на земле либо на льду», — сказал Леонов.

Подробнее о том, где будут тренироваться татарстанские клубы нынешним летом, можно прочитать в материале «Реального времени».