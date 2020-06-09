Казанские кафе и рестораны готовятся к открытию летних террас — видео

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Казанские кафе и рестораны готовятся к открытию летних террас, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Напомним, правительство Татарстана разрешило с 11 июня ресторанам и кафе открыть летние веранды. Также общепит может работать в гостиницах.

У всех сотрудников будут проверять температуру, принимать посетителей можно в средствах индивидуальной защиты. Запрещается использовать посуду с трещинами и сколами, а мыть ее нужно в посудомойках с дезинфицирующим средством при максимальной температуре.

Посетителям можно сидеть за столом без маски. Самое главное, чтобы гостей за одним столиком было не более двух, исключение делается только для семей. Также отмечается, что бронировать столы нельзя.