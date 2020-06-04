Новости бизнеса

18:27 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В «Коркунове» назвали фейковыми скриншоты сообщений от имени компании

17:18, 04.06.2020

В пресс-офисе MARS назвали скриншоты сообщений, опубликованные якобы на странице «Коркунова» в Instagram, фейком, следует из сообщения компании в социальной сети.

«Мы были потрясены, когда обнаружили на сторонних ресурсах поддельные скриншоты сообщений, опубликованных якобы со страницы «А.Коркунов». Мы не имеем никакого отношения ни к этим сообщениям, ни к поддельным скриншотам. И мы приложим все усилия, чтобы выяснить, кто распространяет дезинформацию и посягает на ваше доверие к нам», — сообщили в компании.

Речь идет о скриншоте с официального Instagram компании, на котором есть снимок темного шоколода с хештегом #blacklivesmatter и символом ККК.

БизнесРозничная торговля
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем