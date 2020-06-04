Вайсфельд: «Ламса сидит на пороховой бочке, ему будет сложно улучшить результат Цулыгина»

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Бывший рефери и генеральный менеджер «Салавата Юлаева», а ныне эксперт КХЛ Леонид Вайсфельд раскритиковал руководство уфимского клуба за смену главного тренера.

«Почему нужно было кого-то ставить, когда у вас есть нормальный главный тренер? Вы взяли и вдруг сделали революцию. Я к чему говорю, наверное, есть какой-то серьезный аргумент в пользу такого решения, но вы объясните тогда. Получается, Ламса сейчас в такой ситуации... С моей точки зрения, он сидит на пороховой бочке, потому что ему очень сложно показать результат лучше Цулыгина. Ему нужно, как минимум, проходить второй круг», — считает Вайсфельд.

Эксперт полагает, что главной трудностью для Ламсы станет неизбежность сравнения его работы с результатами при бывшем главном тренере.

«Его работа будет рассматриваться под призмой того, что Цулыгин взял бронзовые медали, плюс вышел во втором сезоне в следующий круг. А что можешь ты? Даже если он будет идти на первом месте в регулярке, будут говорить, что посмотрим на него в плей-офф. И не дай бог, он проиграет в первом круге», — сказал Вайсфельд в программе «Игра в тело».

Напомним, ранее «Салават Юлаев» объявил о назначении на пост главного тренера финского специалиста Томи Ламсы. До этого он 3 года входил в тренерские штабы Эркки Вестерлунда и Цулыгина. В уфимском клубе он отвечал за игру в нападении и реализации большинства.

Цулыгин руководил уфимским клубом на протяжении последних двух сезонов. Он дважды подряд выводил команду как минимум во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, а в 2019 году вышел в финал Восточной конференции. Цулыгин является самым успешным тренером «Салавата Юлаева» за последние 8 лет.