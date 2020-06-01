Татарстан попал в число регионов, которые смогут обойтись без заемных средств

Татарстан вошел в число регионов, которые смогут обойтись без заемных средств в 2020 году, всего таких регионов 28, сообщает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

В основном это добывающие регионы, промышленные центры и субъекты с относительно низкой долговой нагрузкой. Это Москва, Тюменская, Тверская, Ленинградская, Волгоградская, Нижегородская области, Приморский край, Башкортостан, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

На балансах бюджетов регионов, без учета Москвы, на начало года было 759 млрд рублей, пишет ТАСС. То есть остатки на счетах составляли более трех четвертей среднемесячных расходов регионов в прошлом году. В АКРА полагают, что этого достаточно, чтобы эти 28 субъектов обошлись без существенного секвестра бюджета или роста долга.

Ранее председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что в первом квартале 2020 года бюджет Татарстана недополучил 25 млрд рублей доходов. Во втором квартале, по его словам, ситуация ухудшится.

