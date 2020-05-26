Глава «ТрансТехСервиса» оценил ущерб от коронакризиса

Фото: Ринат Назметдинов

Председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев заявил, что после скачкообразного роста продаж автомобилей в марте этого года, связанных с падением рубля, с начала коронавирусной пандемии отрасль терпит убытки. Об этом он сообщил на онлайн-форуме «Бизнес-оттепель: как вести бизнес в новых условиях?», который прошел сегодня с участием президента РТ Рустама Минниханова.

В апреле продажи новых автомобилей упали на 60%, в мае — на 50%. Чуть лучше обстановка в сегменте продаж б/у автомобилей. Спрос на них упал только на 30—35%.

Ранее «Реальное время» публиковало интервью Зубарева о состоянии автомобильного рынка в России и о том, чего ждать в этом году.