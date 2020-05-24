В соцсетях пожаловались на условия содержания животных на птичьем рынке в Казани

В Казани в соцсетях пожаловались на условия содержания животных на птичьем рынке, который находится на Колхозном рынке. Видео опубликовано в группе «В Казани поймут» «ВКонтакте».



«Опубликуйте, пожалуйста, эти видео о животных, которых держат в ужасных условиях на птичьем рынке (Колхозный рынок). Может быть, кто-то хочет завести четвероногого друга или просто загорится желанием забрать малышей из этого ужасного места», — написали в сообществе.

На видео кошки спокойно сидят в клетках, а хомячок пытается открыть дверь.

Ранее прокуратура Набережных Челнов начала проверку по сообщению в соцсетях о том, что в конноспортивной школе «Тулпар» голодные и неухоженные животные.

