В Казани здание ресторана «Парус» подешевело более чем на 30 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Владелец ресторана «Парус», выставивший его на продажу, сбросил цену до 109,6 млн рублей. Год назад объект продавался за 143,5 млн рублей.

Автор объявления указывает, что может рассмотреть также аренду на 11 месяцев с возможностью продлить контракт.

Ранее «Реальное время» писало, что президент Татарстана Рустам Минниханов предложил выкупить здание ресторана, чтобы организовать там детский центр.

Напомним, «Парус» был построен структурами «ФОНа» Анатолия Ливады и принадлежал им до банкротства застройщика. Позже объенкт перешел банку «Открытие».